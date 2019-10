Les profs dans la rue cet après-midi à La Rochelle. Les syndicats Force ouvrière et FSU appellent à un rassemblement devant la direction académique, suite au suicide de Christine Renon. La directrice d’une école maternelle de Pantin, en région parisienne, qui s’est donné la mort le 21 septembre dernier sur son lieu de travail. Dans une lettre d’adieu qu’elle a adressé aux organisations syndicales de Seine-Saint-Denis, elle explique son geste qu’elle relie directement à sa souffrance au travail et à la dégradation de ses conditions de travail. Un coup dur pour la profession enseignante comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire adjointe FO des lycées et collèges en Charente-Maritime

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/manif-educ.mp3 Rassemblement donc devant la direction académique de La Rochelle à 17h30, en hommage à Christine Renon, jour de ses obsèques, mais aussi en soutien aux syndicats qui ont appelé à une journée de grève dans les académies d’Île de France. Il sera suivi d’une marche silencieuse en direction de la préfecture.