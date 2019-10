Son corps a été repêché vers 17h et ramené à terre par la gendarmerie jusqu’au port de La Tremblade. Il aurait été victime d’une avarie plus tôt dans la journée, et son bateau se serait retourné. Sa disparition avait été signalée peu avant 14h. D’importants moyens aériens, nautiques et terrestres ont été engagés sur zone. C’est finalement un hélicoptère de l’armée de l’air qui a réussi à le localiser, mais la victime a été déclarée décédée. La préfecture maritime de l’Atlantique appelle tous les usagers de la mer à la plus grande vigilance et au respect des règles de sécurite, en raison des mauvaises conditions météos actuelles qui vont perdurer toute cette semaine sur la façade atlantique.