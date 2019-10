Le coup d’envoi ce mardi d’Octobre rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. Comme partout en France, de nombreuses manifestations seront proposées en Charente-Maritime pour sensibiliser la population à un dépistage précoce de la maladie, parce qu’on estime qu’une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. L’objectif d’Octobre rose, c’est aussi de récolter des fonds pour la recherche et l’aide aux malades. Parmi les évènements phares du département, il y a la Course des Demoiselles à Rochefort qui aura lieu le 12 octobre. C’est la 5e édition cette année, et c’est toujours un succès comme le souligne son organisateur Jean-Marie Le Bras :

Un succès fulgurant qui ne se dément pas d’années en années :

Les inscriptions se font en ligne jusqu’à vendredi sur lesdemoiselles-octobre-rose.fr, toute la semaine prochaine à la galerie marchande d’Intermarché Rochefort et sur place la veille et le jour de la course. A noter qu’une conférence-débat sur les nouveaux traitements du cancer du sein aura lieu deux jours plus tôt le 10 octobre au Palais des congrés de Rochefort de 18h à 20h.

Octobre rose toujours. Le coup d’envoi de l’opération à La Rochelle a lieu ce soir à 19h30 place du Marché central. En présence du maire Jean-François Fountaine et du président de la Ligue contre le cancer de Charente-Maritime Jean-Marie Piot. A cette occasion, les deux tours seront illuminées de rose et un toit de parapluies roses sera inauguré place du marché. Pendant un mois, des commerçants seront mobilisés pour récolter des fonds. Et une marche rose sera organisée dimanche. Départ à 10h du centre-ville, près de la place de Verdun.