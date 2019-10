La France a rendu un dernier hommage à Jacques Chirac. Une minute de silence a été observée à 15h cet après-midi dans plusieurs mairies, administrations et écoles publiques du pays, en mémoire à l’ancien Président de la République, décédé jeudi dernier à l’âge de 86 ans.

A Saintes, un moment de recueillement a été observé dans les jardins de l’Hôtel de Ville. A Rochefort, la population était invitée à se joindre au maire Hervé Blanché place Colbert. A Marennes, c’était dans le hall de la mairie. Et puis à La Rochelle, ville ancrée à gauche, la municipalité n’a pas hésité à installer un grand portrait de l’ancien chef de l’Etat à la salle de l’Oratoire. Un registre d’hommage a été mis à la disposition du public, et un temps de recueillement a été observé ce midi, à l’initiative du maire Jean-François Fountaine qui était présent. On l’écoute :

La salle de l’Oratoire est ouverte jusqu’à 19h ce soir pour ceux qui souhaitent se recueillir, se retrouver ou, je cite, « déposer des fleurs ou des pommes », comme ces quelques anonymes que nous avons rencontrés :

Un livre d’or en mémoire de Jacques Chirac au siège départemental du parti Les Républicains à Rochefort. Il sera disponible plusieurs semaines pour que chacun puisse exprimer ses condoléances et hommages. Rendez-vous au 61 de l’avenue Lafayette.