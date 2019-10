Journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac. Après l’adieu populaire hier aux Invalides à Paris, la France entière va honorer la mémoire de l’ancien Président de la République, décédé jeudi dernier à l’âge de 86 ans. Une minute de silence sera observée partout dans le pays à 15h, et un moment de recueillement sera suivi dans toutes les administrations publiques et les établissements scolaires. A cette occasion, un registre de témoignages et de condoléances est mis à la disposition des Charentais-Maritime à la Maison du Département à La Rochelle.

La Ville de La Rochelle rend hommage aujourd’hui à Jacques Chirac. A l’occasion du Jour de deuil national, un grand portrait de l’ancien chef de l’Etat a été installé à la salle de l’Oratoire où sont diffusés ses principaux discours. L’ouverture est prévue de 11h à 19h pour ceux qui souhaitent se retrouver ou, je cite, « déposer des fleurs ou des pommes ». Un registre d’hommage est mis à disposition du public, et un temps de recueillement est prévu ce midi, à l’initiative du maire Jean-François Fountaine.

La Ville de Saintes rend également hommage à l’ancien Président. La population est invitée à se joindre aux agents municipaux pour un moment de recueillement. Il aura lieu à 15h, dans les jardins de l’Hôtel de ville. La mairie sera fermée au public de 14h45 à 15h15.