Scène ouverte du 27 septembre 2019 avec Ludovic Denis pour la promo du festival Jazz entre les deux tours de La Rochelle qui aura lieu du 2 au 5 Octobre.

Cette édition 2019 invitera différents styles à se produire. Côté jazz, le pianiste virtuose Jacky Terrasson nous donnera la primeur de son nouvel album quant au batteur Jean-My Truong. Il rendra hommage à Michel Petrucciani. Côté blues, le guitariste Mike Wheeler viendra de Chicago pour un concert unique dans la pure tradition de cette incorruptible ville. Côté swing, on vous proposera de remonter le temps pour une virée dans l’ambiance frénétique des clubs de jazz des années 30, entre Paris et Harlem avec le Hot Swing Sextet. Côté « inclassablement classe », à la fois jazz, pop et cinéma, Fred Pallem et le Sacre du Tympan interpréteront la bande son d’un film où Ornette Coleman s’infiltrera dans l’univers dʼEnnio Morricone, Bernard Hermann se mêlera aux couleurs saturées du Miles électrique, Lalo Schifrin fera la noce avec Fela. Éclectique, ouvert et festif, le festival vous donne rendez-vous à partir du 2 octobre 2019 pour écrire ensemble les gammes de cette 21ème année jusqu’au 5 octobre 2019.

http://www.jazzentrelesdeuxtours.fr

https://www.facebook.com/jazzentrelesdeuxtours17/