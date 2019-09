Une journée de deuil national a été décrétée par l’Elysée. Elle aura lieu lundi prochain. A cette occasion, un registre de témoignages et de condoléances sera installé à la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle où tous les drapeaux ont été mis en berne. Un autre sera mis ce soir à la disposition de la population au Palais des congrés de Rochefort, à l’occasion de la venue du Président du Sénat Gérard Larcher dans le cadre de la Convention régionale sur la décentralisation. Les élus rendront hommage au Président Chirac.

A Royan, un moment de recueillement est proposé cet après-midi à 16h place du Général De Gaulle. Le maire Patrick Marengo et le conseil municipal invitent la population à honorer la mémoire de l’ancien président.

A La Rochelle, les drapeaux de la Ville et des deux tours ont été mis en berne. Un hommage lui sera bientôt rendu à la salle de l’Oratoire. Le maire Jean-François Fountaine se souvient de la venue de Jacques Chirac les 20 et 21 novembre 1998, lors du 12e sommet Franco-Espagnol. Il faisait alors partie du conseil municipal qui avait été présenté au Président par l’ancien maire Michel Crépeau.