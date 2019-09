« C’est toute une page de la Ve République qui se referme » pour la sénatrice Corinne Imbert. « Soyons dignes de l’héritage politique qu’il nous laisse », a-t-elle twitté. Pour le député de Royan Didier Quentin, « il aura été un Président de rassemblement et d’apaisement, veillant à ne pas creuser les divisions entre les Français et à être un homme de paix dans le monde, comme avec son refus de la guerre en Irak ».

La députée de Rochefort-Aunis Frédérique Tuffnell adresse tout son respect à « Monsieur Le Président » et se souvient de son discours lors de son « au revoir aux Français ». « Il aimait la France et les Français. Il parlait avec son cœur. Une sincérité politique rare toute sa vie ».

Jean-Philippe Ardouin, député de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, retient d’une première rencontre en 1998 à Brouage « sa bienveillance, sa simplicité, son humanisme et sa grande proximité avec tous les Français ». Quant à Raphaël Gérard, il salue la mémoire d’un grand homme d’Etat et fervent défenseur des Arts premiers.