En voile. La situation se précise pour les 87 engagés de la Mini-transat 6.50. Le départ de la première étape entre La Rochelle et Las Palmas de Gran Canaria sera donné demain en fin de journée, ou 24h plus tard, lorsqu’il y aura une fenêtre météo favorable dans le golfe de Gascogne. La direction de la course se réserve la possibilité de mettre en place des waypoints ou marques virtuelles pour éviter les conditions les plus rudes. La date définitive devrait être connue aujourd’hui à la mi-journée.