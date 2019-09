La disparition de Jacques Chirac. L’ancien chef de l’Etat est mort ce matin à l’âge de 86 ans. La santé de l’ex-président de la République s’était sérieusement dégradée depuis son départ de l’Elysée en 2007, conséquence notamment d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2005, durant son second mandat présidentiel. Depuis ce matin, sa famille politique de droite lui rend hommage, et notamment son ancien Ministre de l’agriculture et secrétaire d’Etat aux transports Dominique Bussereau qui a exprimé « une immense peine en apprenant son décès ». « J’aimais l’homme et le Président que j’ai servi 5 ans au gouvernement », a twitté le président de la Charente-Martime.

Jacques Chirac avait effectué son dernier déplacement dans notre département en 2005. C’était précisément le 18 juillet à Rochefort, à l’occasion des 30 ans du Conservatoire du littoral dont le siège national se trouve encore aujourd’hui à la Corderie royale. L’ancien chef de l’Etat y avait annoncé ce jour-là le déblocage de 9 millions d’euros. Des fonds entièrement dédiés à la protection des côtes françaises. Une cause à laquelle Jacques Chirac était profondément sensible et attaché.