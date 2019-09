La société Secna a fait savoir dans un communiqué hier qu’elle renonçait à poursuivre les opérations. Elle a donc décidé de mettre fin à l’enquête publique en cours, face au mécontement de la population et du collectif No goudron qui s’étaient vivement élevés contre le projet en raison des risques pour l’environnement et la santé. Un soulagement pour les riverains, mais aussi pour la maire de la commune Lysiane Gougnon qui avait vendu le terrain et qui s’était attiré les foudres des habitants. [Source SO]