C’est l’un des axes de développement et de valorisation du site qui doit devenir Parc naturel régional. Il est mis en place par le Communauté d’agglomération Rochefort océan et la Communauté de communes du Bassin de Marennes. Dans le cadre d’un projet expérimental, les deux collectivités viennent de recruter une chargée de mission Clara Lorent, qui va animer un collectif d’éleveurs afin de structurer la filière, tout en préservant l’environnement, le foncier et la bonne santé des animaux.