Plusieurs centaines de personnes mobilisées hier en Charente-Maritime contre la réforme des retraites. Ils étaient environ 300 à La Rochelle, autant à Saintes et une centaine à Rochefort. Dans les différents rassemblements, des salariés du public et du privé, des retraités, tous opposés à la réforme en cours portée par le gouvernement. On écoute Michel Deshayes, membre de l’Union locale CGT de Saintes, qui se trouvait devant le palais de justice :

Une première mobilisation qui en amènera d'autres. Le 8 octobre prochain, neuf organisations syndicales appellent les retraités à manifester pour l'augmentation des pensions.