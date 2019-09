La mobilisation aujourd’hui contre la réforme des retraites. Un appel à la grève nationale a été lancé. Plusieurs syndicats ont relayé cet appel, pour exiger le retrait de cette réforme, de la mise en place du système universel par points et le maintien de tous les régimes spéciaux. Trois rassemblements sont prévus ce matin en Charente-Maritime : à 10h devant la gare de La Rochelle et au rond-point de la ZI des sœurs à Rochefort, et 10h30 devant le Palais de justice de Saintes.