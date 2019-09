2e journée de grève ce mardi pour les infirmières du bloc opératoire de l’hôpital de La Rochelle. Hier, la quasi-totalité du personnel a cessé le travail, soit une trentaine d’agents. Ces infirmières que l’on appelle IBODE, pour Infirmière de Bloc Opération Diplômées d’Etat, réclament une meilleure rémunération. A l’appel du syndicat Force ouvrière, elles se mobilisent également pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail au niveau local. On écoute André Salerno, secrétaire adjoint FO du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/ibode.mp3 Hier, les agents ont mené une opération de distribution de tracts devant le self du personnel, et organisé la signature d’une pétition, avant une réunion avec la direction.