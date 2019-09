Le coup d’envoi hier soir à La Rochelle du festival Ecran vert. C’est la 10e édition. A l’occasion de cet anniversaire, un programme chargé est proposé, avec pas moins de 26 projections de films et documentaires, parfois des avants-premières, et trois conférences sur le thème cette année de la transition écologique et le temps. A l’heure où l’on parle beaucoup de réchauffement climatique et d’urgence climatique, ce festival éco-citoyen est plus que jamais au cœur de l’actualité. Jean-Philippe Brothier, président et co-fondateur du festival :

Une ligne que vont continuer à tenir les organisateurs pour encourager les générations futures à faire attention à la planète :

15 lieux de projection sont prévus en Charente-Maritime : à Fouras, Rochefort, Tonnay-Charente, Saint-Saturnin-du-Bois, l’île de Ré et La Rochelle. Plus de 3 500 spectateurs sont attendus jusqu’à dimanche. Tout le programme sur festivalecranvert.fr