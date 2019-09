Scène ouverte avec Yoann Desouche de Niort (79) pour la promo du festival Liberté Sons de Prissé-La-Charrière (79) qui aura lieu le samedi 21 septembre.

C’est la 5ème édition du festival qui a connu un certain succès (1300 spectateurs) jusqu’en 2016 où une tempête a sévi pendant les deux jours du festival et l’a mis en grande difficulté.

“Nous remontons la pente depuis l’année dernière et proposons un nouveau festival, avec un village d’activité pour les enfants et des jeux ainsi qu’une programmation musicale plutôt locale mais variée avec un invité cette année de Saumur : Wild Fox groupe de rock psyché. Nous tendons de plus en plus vers le local et l’écologie en proposant des bières locales (Tête de mules), restauration en partenariat avec les producteurs locaux, des décors en palette et la réutilisation de verres recyclables prêtés par d’autres festival et associations (Festival en Terres Brûlées et la Dynamo)”.

https://www.facebook.com/liberte.sons?eid=ARCqzBSPDYHj2Jbv-NgNRR79MSyXhONO5910-zhjOwN6l8b887vWyOFOAKmQXXklsjv256TfIqh2GZlA