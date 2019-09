Plusieurs communes de Charente-Maritime mobilisées demain pour le World clean up day. Une grande opération mondiale de nettoyage de la planète. Rendez-vous ce samedi matin à La Rochelle, Dompierre-sur-Mer, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau, Rochefort, Sainte-Soulle, Saint-Xandre, Salles-sur-Mer et Surgères. Puis l’après-midi à Angoulins et Aytré. Des sacs, des gants et des gilets seront fournis aux participants.