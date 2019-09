Alors que la saison estivale se termine, et que l’automne arrive lundi, une première note de tendance a été publiée par Charentes tourisme. Malgré un début de saison timide, impactée par la météo et un calendrier moins favorables qu’en 2018, les mois de juillet et août ont permis d’enregistrer un bon niveau d’activité pour près de 60% des professionnels interrogés. Si certains n’hésitent pas à parler de saison exceptionnelle, il faudra tout de même attendre les résultats de septembre, 3e plus gros mois de l’année en termes de fréquentation.