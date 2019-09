Les Journées du patrimoine qui ont pour thème cette année : « arts et divertissements ». A cette occasion, 61 sites référencés ouvrent leurs portes demain et dimanche en Charente-Maritime, comme la préfecture et son nouveau jardin entièrement rénové par les élèves du Lycée horticole de Saintes. Visite également de la cellule de crise du Centre opérationnel départemental. Nouveau cette année : la Banque de France de La Rochelle se visite également, demain toute la journée.

D’autres idées de visites étonnantes :

A Saint-Jean-d’Angély, le Musée des cordeliers et la Médiathèque proposent un Cluedo géant.

A Rochefort, découverte des coulisses du chantier de rénovation du pont Transbordeur. A cette occasion, le tablier du premier élément du charriot sera remonté demain à 10h. Avant-dernière étape avant le retour de la nacelle.

A Dolus-d’Oléron, découverte du patrimoine ostréicole dimanche avec dégustation d’huîtres.

A Tonnay-Charente, découverte de l’archéologie subaquatique avec baptêmes de plongée dimanche.

Et à Marans, inauguration du poulailler conservatoire municipal pour la promotion des différentes variétés de la célèbre Poule de Marans. Dimanche à 16h30. Une omelette géante sera réalisée avec la chef Grégory Coutanceau à 11h.