En voile. Le départ de la mini-transat 6.50 entre La Rochelle et La Martinique a été reporté. En cause : les conditions météos à venir qui ne s’annoncent pas bonnes pour la traversée du golfe de Gascogne. Les 87 skippeurs engagés vont devoir rester à quai. Au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine selon les organisateurs qui n’ont pas encore déterminé de date. En ce qui concerne la parade des voiliers qui était prévue dimanche entre 10h et midi, elle est maintenue et sera suivie dès 14h15 du prologue.