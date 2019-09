Polémique autour du projet d’extension du siège de la Communauté de communes Aunis Sud à Surgères. Il en était question mardi soir en conseil communautaire. Le bâtiment actuel arrive à saturation. Et le transfert de nouvelles compétences va nécessiter des moyens humains complémentaires, et donc de plus d’espace. Jean Gorioux, le président :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/siege-aunis-sud-1.mp3 Un nouvel accès sera créé depuis le contournement de Surgères pour donner plus de visibilité à la CdC. Coût total du projet : près de 2,5 millions d’euros. Une dépense qui aurait pu être mieux maîtrisée selon le conseiller communautaire Younès Biar, membre de l’opposition :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/siege-aunis-sud-2.mp3 Pour Jean Gorioux, ce qui compte, c’est le travail d’équipe et la mutualisation des services, plutôt que de les disperser :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/siege-aunis-sud-3.mp3