Avec l’âge, il se fragilise et les troubles, comme l’insomnie et l’apnée du sommeil sont plus fréquents, avec des conséquences sur le bien-être et la santé. D’autres facteurs comme la prise de médicaments favorisent également un mauvais sommeil. Pour en savoir plus, le docteur Philippe Rousseau, chrono-biologiste, tiendra une conférence à 14h30 à la salle Jean-Gabin.