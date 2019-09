Plusieurs millions d’euros sont engagés pour la rénovation de l’établissement spécialisé dans les métiers du bois et de la vente, afin d’avoir un outil de formation performant et des conditions d’enseignement modernes pour attirer les jeunes. C’est ce qu’est venu confirmer et constater sur place hier le vice-président en charge de l’éducation Jean-Louis Nembrini :

Un coup de pouce aujourd’hui indispensable pour assurer un enseignement de qualité et rassurer aussi les parents sur l’avenir de leurs enfants, comme le souligne le proviseur de l’établissement Jean-Pierre Lefort :

Labellisé Lycée des métiers du bois en 2010, avec une spécialisation en ébénisterie et menuiserie, le Lycée du Pays d’Aunis de Surgères est devenu un lycée polyvalent en 2016. Une aubaine pour la Ville et son rayonnement. C’est ce que nous dit sa maire Catherine Desprez :

L’extension et la réhabilitation des ateliers « bois » est actuellement en phase d’étude. Le projet devrait se dérouler sur les trois prochaines années. A noter que le Lycée du Pays d’Aunis de Surgères s’inscrit désormais dans le cadre du nouveau Bac 2021 mis en place par le gouvernement, avec la création de nouvelles spécialités.