47e édition du salon nautique international à flots, qui va accueillir jusqu’à lundi prochain 750 bateaux en exposition. Plus de 250 nouveautés seront présentées.

800 marques internationales, 750 bateaux exposés sur un espace de 100 000m², et 3km de pontons. Plus de 250 nouveautés présentées. Et 85 000 visiteurs attendus. Voilà en gros les chiffres avancés par l’organisation du Grand pavois de La Rochelle pour annoncer l’édition 2019 de l’évènement, qui est devenu une référence dans le monde du nautisme, depuis sa création en 1973, et qui figure aujourd’hui dans le Top 5 des rendez-vous nautiques internationaux à flots, grâce à ses nombreux espaces thématiques pour satisfaire toutes les envies : les bateaux à flots, la glisse et la voile légère, la pêche et la compétition Grand pavois fishing, le patrimoine et tradition, le hall voyage et services, l’espace piscine loisirs et détente, et les bateaux d’exception. Cette année, plus de 1500 essais et sorties en mer seront proposés aux passionnés, avec la possibilité d’essayer les bateaux. Mais aussi l’opportunité de tester gratuitement de nombreux sports nautiques très en vogue.

Le Grand pavois, c’est l’occasion de se rendre compte également sur place que le secteur du nautisme est une filière en plein essor. Une filière qui recrute. De nombreuses offres seront proposées par Pôle emploi. Des postes à pourvoir dans différents chantiers navals de Charente-Maritime, comme Fountaine-Pajot à Aigrefeuille ou Nautitech à Rochefort.

Le Grand pavois de La Rochelle sera ouvert aux Minimes de 10h à 19h. L’invité d’honneur cette année, c’est la Guadeloupe, Marie-Galante et le Rallye des îles du soleil. Premier temps fort aujourd’hui, les navigateurs Gérard Janichon et Jérôme Poncet, ainsi que le chanteur Antoine, viendront fêter la réhabilitation du voilier mythique Le Damien.