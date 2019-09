La commune de Port-des-Barques renouvelle l’opération « L’Île Madame sans voiture ». Demain, entre 10h30 et 17h, il sera impossible de circuler autrement qu’à pied, à vélo ou en calèche. La plus petite île de l’archipel charentais deviendra un terrain vierge de toute circulation automobile. Lancée l’an dernier, l’opération a été un véritable succès. Et l’on constate que de moins en moins de voitures fréquentent l’île Madame, selon Pierre Geoffroy, premier adjoint au maire de Port-des-Barques :

Des mesures sont justement mises en place pour réduire la pression automobile sur l'île, comme prochainement la requalification de la pointe de Port-des-Barques pour diriger les visiteurs vers les parkings, et non plus directement vers la Passe aux bœufs. Ou encore l'installation d'un panneau afin d'indiquer le temps et la distance à parcourir pour faire le tour de l'île à pied ou à vélo. Mais pas que. Pierre Geoffroy :

L'opération « L'Île Madame sans voiture », c'est donc demain. A noter que le transport en calèche sera gratuit. Des vélos seront mis à la disposition des visiteurs. Et des animations seront proposées, comme un concert de musique à 14h30. Des transats seront également installés le long de la Passe aux bœufs pour prendre le temps d'admirer le paysage.