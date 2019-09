Les professionnels du tourisme de l’île d’Oléron de plus en plus confrontés au manque de logements pour les saisonniers. Chaque année, ce sont près de 2000 travailleurs qui viennent renforcer les équipes. Et chaque année, revient le casse-tête de l’hébergement. Casse-tête également pour les entreprises qui peinent à recruter… faute de logements.

Sur l’île d’Oléron, l’emploi saisonnier est historiquement important dans divers secteurs d’activités tels que la restauration, les campings, l’hôtellerie ou les commerces. Avec près de 2000 travailleurs saisonniers en renfort chaque été, la recherche de logement sur le territoire devient vite compliquée. D’autant que ces derniers sont jeunes pour la plupart, avec des ressources et des moyens limités. C’est dans ce contexte que les communes dites touristiques devront signer d’ici à la fin de l’année une convention avec l’Etat pour l’hébergement des saisonniers. Afin de les accompagner dans cette démarche, le Département de la Charente-Maritime et l’Etat ont confié au bureau d’étude Altéréo la mission de les aider à évaluer leurs capacités de logements et les besoins réels. L’ensemble des professionnels du tourisme de l’île d’Oléron sont donc sollicités aujourd’hui pour répondre à un questionnaire en ligne, afin d’affiner ces besoins, en fonction du secteur d’activité, de la période et de la durée d’hébergement. Un questionnaire qui ne prendra pas plus de trois minutes à remplir. Il est actuellement accessible sur sphinxonline.com. Le lien est disponible sur le site de la Communauté de communes de l’île d’Oléron qui supervise les opérations.