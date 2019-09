La colère monte à l’hôpital de La Rochelle. Une nouvelle journée de grève et d’action a débuté ce matin, à l’appel du syndicat SUD. Plusieurs services sont mobilisés sur le parvis du centre hospitalier. Le mouvement fait suite à celui des urgences qui ne fait que se renforcer et aux annonces de la Ministre de la santé Agnès Buzyn la semaine dernière, mais aussi au plan de réorganisation de la direction qui, selon le syndicat, ne fait qu’aggraver les conditions de travail et de prise en charge des patients.