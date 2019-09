C’est aujourd’hui que débute l’enquête publique concernant le projet de parc éolien à Varzay. Quatre machines doivent être installées dans cette petite commune située entre Saintes et Royan. Les habitants qui le souhaitent peuvent donner leur avis sur le sujet jusqu’au 18 octobre. L’association d’opposants Donquichotte17460 se mobilise à cette occasion et invite la population à s’exprimer massivement contre ce projet qu’elle juge nocif pour l’environnement, la santé et l’économie locale.