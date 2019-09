La Mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron et l’Espace régional orientation organisent cet après-midi le forum « Mets le cap sur ton avenir » à Rochefort. L’occasion pour des centaines de jeunes qui se retrouvent sans activité en cette rentrée, de trouver une solution afin d’éviter une année blanche. 42 structures seront présentes avec des postes à pourvoir ou des offres de formation. Et nouveauté cette année : un « service civique dating » sera proposé au 16-25 ans, avec une vingtaine de missions à la clé. On écoute Yann Godefroy, responsable à la Mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron :

Le rendez-vous est donné de 15h30 à 18h30 au Palais des congrès de Rochefort. Il faut prévoir plusieurs CV. A noter que les jeunes de Marennes peuvent bénéficier d’une navette gratuite pour s’y rendre. Il faut réserver au 05 79 86 01 50.