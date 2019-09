La Rochelle donne une leçon au champion de France en titre. Samedi soir, les Maritimes se sont imposés sur leur terrain face à Toulouse, à l’issue de cette 4e journée. Le score : 28 à 13. Après une première mi-temps mitigée, les Jaune et noir ont été plus efficaces en seconde période. Ils ont inscrit trois essais dont deux transformés, laissant échapper toutefois le point de bonus offensif. Les Rochelais quittent la dernière place et sont désormais 9e. Après une pause d’une semaine, ils se déplaceront à Bayonne le 28 septembre.