C’est ce soir que sera lancée la commercialisation des premiers terrains du futur éco-quartier de La Marquina à Marennes. Les travaux de viabilisation viennent de démarrer. Ils vont durer six mois. Débutera ensuite la construction des premiers logements pour une occupation des habitations en 2021. Le point sur ce chantier colossal à 9 millions d’euros qui entre dans sa phase de concrétisation, après plusieurs années d’étude.

Ce sont les Maisons Elysées qui ont été sélectionnées par la mairie de Marennes pour conduire la première tranche du futur éco-quartier de La Marquina. Il s’agit du premier éco-quartier labelissé en Charente-Maritime. Situé à deux pas du centre-ville, à proximité de tous les services et d’un parc paysager de 4 hectares, soit un quart du site, il intègre toutes les composantes d’un quartier urbain respectueux de l’environnement, dans un cadre privilégié, préservant la ressource en eau, la consommation d’énergie, et favorisant le développement durable, l’économie locale, la qualité de vie, la mixité et l’intégration sociale. D’où l’aménagement dans un premier temps de 49 habitations en accession à la propriété et de 20 logements sociaux, en petit collectif ou maisons individuelles groupées. Le tout à des prix très attractifs pour répondre à des besoins en logement sur Marennes. Entre 117 000 et 154 000 euros tout compris, terrain + maison.

Les futurs habitants et toutes les personnes qui voudraient résider à Marennes peuvent venir se renseigner sur le projet, ce vendredi soir dès 17h à l’occasion de l’inauguration du chantier, suivie d’une réunion publique qui lancera la commercialisation de cette première tranche. Elus et promoteur répondront à toutes les questions du public sur les types de constructions, l’architecture, le choix des matériaux, les critères d’éligibilité… Et bien d’autres sujets encore. Le rendez-vous est donné au Centre d’animation et de loisirs.

A terme, ce sont 400 logements qui sortiront de terre dans ce nouveau quartier qui s’étend sur 16 hectares.