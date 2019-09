Le Festival de la fiction TV bat son plein depuis deux jours. Nous étions en direct de l’évènement hier soir, face à la Grosse horloge. Avec de nombreux invités. Notamment les comédiens Samuel Labarthe et Blandine Bellavoir de la série Les Petits meurtres d’Agatha Christie, et deux membres du jury : le chanteur et compositeur Alex Beaupain et le producteur Sydney Gallonde. Vous retrouvez la vidéo sur notre page Facebook. Ce soir à 18h, nous serons de nouveau en direct de la Brasserie des dames. Alain Jeanne reçoit Véronique Genest, l’équipe de la série Un si grand soleil, le producteur de la série Plus belle la vie. Mais aussi la chanteuse Elsa Esnoult et Sébastien Roch de la série Les Mystères de l’amour. Et Miss Poitou-Charentes 2018 Marion Sokolyk.