Les 3500 producteurs, rassemblés au sein du Syndicat des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou basé à Surgères, souffrent de la sécheresse qui touche notre région. Malgré une conjoncture plus favorable que l’an dernier, la météo et le manque de fourrage impactent lourdement les agriculteurs, contraints de dépenser plus pour assurer leurs productions. Ecoutez Joseph Giraud, directeur du Syndicat des laiteries Charentes-Poitou :

http://www.vogueradio.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/beurre-1.mp3 Pour enrayer cette crise et afin d’assurer une rémunération décente aux producteurs, une vaste campagne de promotion et de valorisation de la filière, lancée en début d’année à l’occasion des 40 ans de la marque Beurre AOP Charentes-Poitou, est renforcée en cette rentrée via la pub télé et dans le métro parisien, mais aussi sur les lignes d’Air France pour accroître le développement à l’export :

http://www.vogueradio.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/beurre-2.mp3 L’ambition est donc de développer la notoriété d’un produit très haut-de-gamme, de qualité et authentique.