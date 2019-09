Un plan d’actions pour aider les buralistes de Charente-Maritime préoccupés par la hausse du prix du tabac. Alors que le paquet de cigarettes franchira la barre hautement symbolique des 10 euros en 2020, les chambres de commerces et d’industrie de Rochefort et La Rochelle ont passé ce matin une convention avec la profession. Objectif : diversifier l’activité pour capter de nouveaux clients.

La signature a eu lieu à la Corderie royale de Rochefort, en présence des présidents des CCI de La Rochelle et de Rochefort-Saintonge Thierry Hautier et Hervé Fauchet, et du président de la Chambre syndicale des buralistes 17 Jacky Revillé. Cette convention prévoit d’accompagner les professionnels, dans le cadre de la mise en place par l’Etat du Plan national de transformation des bureaux de tabac, qui est doté d’un fonds de 20 millions d’euros par an sur quatre ans. Objectif en effet : anticiper la prochaine hausse du prix du paquet de cigarettes qui va atteindre les 10 euros en 2020 et qui aura pour effet de ralentir la consommation, et donc de faire baisser la clientèle.

Les experts des deux chambres consulaires seront donc mobilisés pour réaliser un audit global de l’activité des buralistes, et de proposer des solutions adéquates, comme la mise en vente d’autres produits ou de services par exemple, en fonction des besoins sur leurs secteurs. De quoi permettre d’aider les 316 buralistes locaux à capter de nouvelles clientèles. Cette prestation s’effectue sur deux ou trois jours et peut être prise en charge si le buraliste s’engage sur des actions définies par le rapport d’expertise. L’Etat peut également accorder une aide financière qui couvre au moins 30% du montant du projet de transformation des bureaux de tabac, dans la limite de 33 000 euros.