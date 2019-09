Scène ouverte avec la chanteuse Nathalie Ratel et le batteur Richard Bertin pour la promo de leur groupe Groove Taboo, qui sera en concert “interactif” le vendredi 13 Septembre à 19h place Colbert à Rochefort.

Richard Betin : “Je suis musicien-batteur depuis l’âge de 14 ans et batteur professionnel depuis le début des années 90. J’ai fait partie de nombreuses formations musicales et accompagné de nombreux artistes reconnus tels qu’Emma Emma Shapplin, Khaled jusqu’à fin 2007 où je suis engagé dans une nouvelle émission animée par Nagui sur France 2 : « N’oubliez Pas Les Paroles ». Parallèlement, j’assure également pendant 4 ans, les tournées du spectacle « Danse Avec Les Stars » et participe au 25ème anniversaire de TARATATA au Zénith de Paris en 2017 où j’accompagne Charles Aznavour, Cali, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Slimane”. Depuis mon départ de « N’oubliez Pas Les Paroles » en Août 2018, je réside à Rochefort où je travaille sur de nouveaux projets dont le “GROOVE TABOO SHOW” qui verra le jour le 13 Septembre sur la place Colbert de Rochefort. Je serai accompagné de musiciens de la région tels que Gaëtan Évain au piano, Marc Darnère à la basse, Nathalie Ratel (ma compagne) au chant, mais aussi Stéphane Duriez qui tiendra le rôle du maître de cérémonie”.

