Qui a bien pu manœuvrer les vannes de l’écluse du canal Charente-Seudre à Beaugeay ? Le Département de la Charente-Maritime vient de porter plainte contre X, suite à un acte malveillant qui a provoqué des entrées d’eau salée dans plusieurs marais situées entre Rochefort et Marennes. Problème : l’eau est désormais impropre à la consommation par le bétail, et les éleveurs doivent se débrouiller pour abreuver eux-mêmes leurs animaux, le temps d’un retour à la normale.

C’est au cours du week-end des grandes marées, samedi et dimanche derniers, que des personnes mal intentionnées ont volontairement, et en toute connaissance de cause, ouvert les vannes de l’ouvrage de sortie à la mer du canal Charente-Seudre. Un cours d’eau, propriété du Département, situé à Beaugeay, au sud de Rochefort. Cet acte de vandalisme a provoqué des entrées d’eau salée dans les marais de Moëze, Montportail, Saint-Agnant, Saint-Jean-d’Angle et Marennes-Brouage. Problème aujourd’hui : l’eau des canaux d’irrigation d’une partie de ces zones est désormais impropre à la consommation par les animaux de pâturage. Toutes les dispositions ont été prises par le Conseil départemental et les trois associations de marais concernées afin de contenir, puis de réduire la salinité, dans un contexte de ressource en eau douce limitée. Sécheresse oblige ! Un retour à la normale ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, en raison du manque de pluies annoncé et avant les prochaines grandes marées d’équinoxe de septembre qui permettront des prises d’eau dans la Charente. Un coup dur pour les éleveurs qui doivent donc prendre leurs dispositions pour déplacer leurs troupeaux ou alimenter leurs bêtes en eau douce, autrement que par les canaux des marais.