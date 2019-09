A Bédenac, au sud de la Charente-Maritime, le violent incendie qui a détruit 150 hectares de forêt a pu être fixé sur un même périmètre, mais il n’est pas encore totalement maîtrisé. Une reconnaissance aérienne a été engagée ce matin au lever du jour. Désormais, il ne menace plus de zone d’habitation. 25 personnes ont dû être évacuées et relogées temporairement. D’importants moyens sont toujours mobilisés sur place. 400 sapeurs-pompiers et militaires de la Charente-Maritime et de la région, et une centaine de véhicules. A noter que la ligne LGV a été rouverte. Mais les trains circulent à vitesse réduite. Côté route, des déviations ont été mises en place pour éviter le secteur.