150 hectares de forêt détruits par un violent incendie survenu hier après-midi à Bédenac, au sud de la Charente-Maritime. L’alerte a été donnée vers 15h30. D’importants moyens ont été mobilisés pour combattre les flammes. 200 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place, et 250 en renfort venant de neuf départements proches. Deux hélicoptères ont servi aux reconnaissances aériennes, et un bombardier d’eau a procédé à des largages. Les opérations se sont poursuivies cette nuit, malgré une diminution de l’intensité du feu qui menaçait toujours une zone d’habitation. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées et regroupées à la salle des fêtes. La ligne SNCF LGV passant à proximité a été coupée, entraînant une perturbation de la circulation des trains. Côté route, des déviations ont été mises en place pour éviter le secteur.