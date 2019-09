La nouvelle carte scolaire définitivement entérinée ce matin en Charente-Maritime. Au lendemain de la rentrée, l’Education nationale a procédé aux derniers ajustements. Huit ouvertures de classes supplémentaires ont été accordées dans le 1er degré. A Breuil-Magné, Saint-Ouen-d’Aunis, Dompierre-sur-Mer, Saint-Xandre, Gémozac, Arvert et La Rochelle Marvingt et Condorcet. Au total, sur l’année, 34 ouvertures ont été prononcées pour autant de fermetures. Et ce grâce au maintien des postes d’enseignants. Malgré une baisse des effectifs cette année, certaines classes restent surchargées. Mais l’objectif annoncé est de 24 élèves par classe d’ici à 2022, comme le souligne Annick Baillou, la directrice académique :

Parmi les priorités de cette rentrée, qui, selon elle, s’est déroulée sereinement et dans de bonnes conditions, on trouve la lutte contre toute forme de violence au sein de l’école. Annick Baillou :