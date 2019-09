Les vacances d’été à peine terminée, la Fédération de l’hôtellerie de plein air de la Charente-Maritime tire déjà un premier bilan de sa saison estivale. Globalement, le mois de juillet est jugé décevant en termes de fréquentation, selon les professionnels. La saison se concentre désormais largement sur le mois d’août, et peut-être même sur septembre.

C’est ce qu’il ressort en effet des premiers retours de la FDHPA 17. Début juillet confirme une érosion de la clientèle touristique et un démarrage de saison à partir du 15. L’année scolaire se terminant le 5. Sur un panel de 70 propriétaires de campings interrogés, 46% ont ressenti une baisse de la fréquentation sur les emplacements nus, et 41% du côté des hébergements locatifs. Difficile de parler de haute-saison. Et pas davantage à propos de la 2e partie du mois de juillet, avec une baisse d’activité constatée chez un peu plus d’un tiers des professionnels. Et ce malgré une météo favorable et propice aux réservations de dernière minute.

A l’inverse, le mois d’août confirme son attractivité auprès des vacanciers. Sur la première quinzaine, aucun camping interrogé n’a perçu de baisse de la fréquentation. Au contraire, une hausse a même été enregistrée pour 30% des campings en emplacement, et 22% en locatif. Succès également pendant la 2e quinzaine d’août avec des résultats qui demeurent exceptionnels. Une tendance qui pourrait se vérifier sur la première moitié de septembre, 3e mois de l’année le plus prisé. Malgré la reprise et la rentrée scolaire, le niveau des réservations semble positif. Les professionnels sont optimistes.

A noter que les campeurs viennent principalement d’Île de France, des Pays de la Loire et de Bretagne, mais aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Les vacanciers privilégiant les déplacements courts pour optimiser les coûts de carburant et de péage.