A Rochefort, le Centre communal d’action sociale a lancé hier un nouveau service de livraison de repas à domicile. Il s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, et comprend un déjeuner complet et équilibré composé de produits essentiellement locaux, plus le pain et un potage pour le soir. Le tout pour moins de 10 euros par jour, sans conditions de ressources. Avec une possibilité de prise en charge partielle par le Département. Cette prestation, qui peut faire aussi l’objet d’un crédit d’impôt, est un service du pôle « Maintien à domicile » du CCAS. Sandra Rondet, la directrice :

Le service compte aujourd’hui une dizaine de bénéficiaires. Mais il devrait être rapidement victime de son succès. Les Rochefortais peuvent s’inscrire au 05 46 82 35 11.