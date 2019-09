La liste des stars attendus au prochain festival de la fiction TV de La Rochelle a été dévoilée. Parmi les invités : Kad Merad, Audrey Fleurot, Fred Testot, Aura Atika, Jean-Hugue Anglade, Anne Marivin, Antoine Duléry, Clémentine Célarié, mais aussi les acteurs des séries « Demain nous appartient », « Un si grand soleil » et « Plus belle la vie ». L’évènement aura lieu du 11 au 15 septembre. Nous serons en direct du festival les 12 et 13, dans l’émission « Chut… on écoute la télé ! ».

https://www.onecoutelatele.com/decouvrez-le-programme-du-festival-de-la-fiction-tv-de-la-rochelle-les-personnalites-presentes-et-notre-dispositif-special/