La rentrée aujourd’hui pour 300 000 élèves dans l’académie de Poitiers. La Charente-Maritime concentre un tiers des effectifs, dont un peu plus de la moitié en primaire et maternelle. Si les chiffres sont en baisse dans le premier degré, ils sont relativement stables dans le second.

C’est en effet dans le primaire et en maternelle que les effectifs sont en déclin. 600 élèves en moins par rapport à la rentrée de septembre 2018, pour un total de 52 810 écoliers. En revanche, le second degré affiche une relative stabilité avec un effectif en très légère hausse de 20 élèves, sur un total de 47 550 collégiens et lycéens.

Côté profs, pas de gros bouleversements dans le premier degré puisque le nombre de professeurs des écoles reste quasiment inchangé par rapport à l’an dernier, à l’exception de deux postes supplémentaires affectés dans le département. Soit un total de 2 767 équivalents temps plein. Ce qui représente pratiquement un tiers des professeurs des écoles de l’Académie. Et ce grâce à un budget de l’Education nationale en progression. Il s’élève à 1,5 milliards d’euros pour le rectorat, en hausse de 18,5 millions d’euros. De quoi envisager la rentrée plus sereinement, notamment en maternelle avec la scolarisation obligatoire dès 3 ans cette année. Et le renforcement des dispositifs d’encadrement des élèves dans les secteurs défavorisés, comme le dédoublement des classes de CP et CE1 en zone prioritaire REP et REP+.