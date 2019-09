Une soirée d’anniversaire qui tourne mal à Rioux, au sud de Saintes. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin, une bagarre a dégénéré sur le parking de la salle municipale où se déroulait la fête. Après quoi, un homme a pris son 4×4 et fait une marche arrière, venant défoncer une baie vitrée. Le bilan est lourd : un garçon de 12 ans et un homme de 48 ans ont été grièvement blessés par les éclats de verre. L’enfant a été transporté à l’hôpital de La Rochelle, et l’adulte au centre hospitalier de Saintes. Tout comme un homme de 54 ans impliqué dans la bagarre. Le conducteur, qui avait pris la fuite, a été interpellé chez lui par les gendarmes. L’enquête devra déterminer si la marche arrière était volontaire ou non.