Un projet de centrale à bitume à Sablonceaux, près de Saujon, inquiète les riverains. Le député européen et agriculteur bio Benoît Biteau et sa femme Stéphanie Muzard montent au créneau, alors qu’une enquête publique démarre aujourd’hui. Ils redoutent l’arrivée d’une telle entreprise près de chez eux, craignant l’impact sur l’environnement et la santé généré par cette activité qui devrait produire jusqu’à 60 000 tonnes de bitume par an. Un collectif a été créé sous le nom de « Sablonceaux-Saujon – No goudron ». 70 militants se sont réunis samedi pour discuter des actions à mener.