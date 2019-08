Solidarité avec ce coup de projecteur sur l’association Familles en fêtes d’Echillais. Une association qui vient en aide aux enfants malades. Elle organise demain la première édition du festival Les Brassées solidaires. Plusieurs producteurs de bière de la région seront présents pour proposer des dégustations au public. Et de nombreuses animations permettront de récolter des fonds dont l’intégralité sera reversée au service pédiatrique de l’hôpital de Rochefort, au profit des enfants atteints de cancers. Stéphanie Guével, la présidente, nous raconte comment est né ce festival :

Au programme : des ateliers graf, contes, balades à poney, simulateur de pilotage, jeux en bois et spectacles de magie. Quatre concerts et un spectacle théâtral avec la Cie Coyote minute sont prévus. Rendez-vous de 15h à minuit. Plus d’infos sur lesbrasseessolidaires.fr.