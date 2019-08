70e édition de l’évènement qui va se dérouler jusqu’au 8 septembre au Parc des expositions. Plus de 400 exposants sont attendus, et de nombreuses vedettes de la chanson et de la télévision.

Les mythes et les mystères vont s’inviter pendant dix jours au Parc des expositions de La Rochelle. Cette année, pour cette édition anniversaire, le Comité des fêtes de la Foire-expo invite le public en pays celtique, sur les terres des légendes. Tout un univers de farfadets, de lutins et de chasseurs de dragon a été créé dans un espace de 1000m². Autour de son pub, un village aux accents gallois, irlandais, écossais et bretons proposera divers produits, ateliers, expositions et boutiques. Deux musiciens animeront ce décor fantastique où se mêleront récits maléfiques et histoires féériques.

Mais la Foire-expo, ce sont aussi ses incontournables : les stars. Avec ce dimanche dès 14h30, les comédiens de la série de TF1 « Camping paradis » avec Jennifer Lauret, Patrick Guérineau et Patrick Paroux. Lundi, l’animateur Jean-Pierre Descombes sera présent pour la journée des seniors. Mardi, la venue de 4 chippendales pour la journée des femmes. Mercredi dès 14h30, Bernard Minet viendra chanter les génériques des dessins animés du Club Dorothée. Puis jeudi, c’est le chroniqueur de TPMP Jean-Michel Maire qui sera sur place. Vendredi, soirée camarguaise avec le groupe Plein ciel dès 20h30. Samedi 7 septembre, concert du groupe Génération Abba à 20h30. Et dimanche 8, en clôture, c’est l’animateur Norbert Tarayre qui fera le show.

Ouverture de la Foire-expo de La Rochelle cet après-midi à 14h. Puis tous les jours de 10h à 20h. Et jusqu’à 23h en nocturne les 31 août, 6 et 7 septembre.