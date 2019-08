C’est la traversée de l’estuaire sur l’eau avec des embarcations sans moteur, ou sur terre, à pied, à cheval ou à vélo. Départ demain à Marennes-Hiers-Brouage et Bourcefranc-le-Chapus. Et dimanche à La Tremblade et l’Eguille-sur-Seudre. Plus de 2000 participants sont attendus. Marché et repas fermier de 16h à 22h.