Le départ ce midi de la 5e et dernière étape du Tour cycliste du Poitou-Charentes. Une course de 167km entre Aigre et Poitiers. Le Varois Christophe Laporte a toutes les chances de remporter la victoire finale. Hier, c’est lui qui s’est imposé au contre-la-montre dans la Vienne. Il conserve le maillot blanc de leader. Un quasi sans-faute pour le sprinteur de Cofidis qui a remporté 3 étapes sur 4. Hier matin, c’est l’Italien Matteo Pelucchi qui a gagné la 3e.